У Харкові урочисто зустріли призерів Паралімпіади Максима Вераксу та Максима Крипака

У Харкові зустріли паралімпійців Максима Вераксу та Максима Крипака, які з тріумфом повернулися з ігор у Токіо.

Плавців зустрічали представники влади, друзі та рідні.

Тридцятисемирічний Максим Веракса виборов дві нагороди – срібло та бронзу, обійшовши набагато молодших супротивників.

26-річний Максим Крипак взагалі став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади – посів перше місце за кількістю нагород – їх у плавця сім, а з них п’ять золотих. Окрім цього український спортсмен побив рекорд у стометрівці на спині.

– Ми 5 років до цього йшли, не те щоб очікувано, це була мета, до якої ми прийшли, ми досягли, Слава Богу, – поділився враженнями Максим Крипак.

Паралімпіада-2020

Цьогоріч Україна посіла шосте місце у загальному медальному заліку на літніх Паралімпійських іграх у Токіо.

Українські спортсмени здобули 98 медалей, серед яких 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.

Паралімпіада-2020 тривала з 24 серпня до 5 вересня. Україну в Токіо представляли 143 спортсмени у 15 різних видах спорту.

Детальніше, про результати Паралімпіади-2020, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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