Український плавець Максим Крипак став найуспішнішим паралімпійцем в історії Паралімпійської збірної України.

На літній Паралімпіаді-2020 у Токіо 26-річний Крипак виборов сім нагород, з яких п’ять – золотого ґатунку. Завдяки такому успіху у японській столиці Максим побив український рекорд за кількістю нагород на Паралімпіадах.

Його першою Паралімпіадою стали змагання у Ріо-де-Жанейро у 2016 році. Там він завоював вісім нагород, з яких п’ять також золоті.

На цьогорічній Паралімпіаді Крипаку підкорилися кілька світових рекордів. Це сталося на дистанції 200 метрів вільним стилем – Крипак побив світовий рекорд, що належав іншому українцю Денису Дуброву, який він встановив у Ріо-2016.

Крипак також став автором нового світового рекорду на дистанції 100 метрів на спині.

Усі медалі Крипака у Токіо:

Золото:

дистанція 100 м батерфляєм;

дистанція 100 м вільним стилем;

дистанція 100 м на спині;

дистанція 200 м комплексним плаванням;

дистанція 400 м вільним стилем;

Срібло:

дистанція 50 м вільним стилем;

Бронза:

естафета 4х100 м вільним стилем.

Варто відзначити, що призові за завойовані медалі українських спортсменів такі ж, як і за олімпійські, а саме: $125 тис. за золото, $80 тис. за срібло та $55 тис. за бронзу.

Отже, враховуючи сім медалей, Крипак вже гарантував собі призові на суму у $760 тис., що у гривневому еквіваленті дорівнює космічні 20,44 млн.

Що відомо про Крипака?

26-річний Максим Крипак народився у Харкові і займається у Харківському регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт.

З дитинства він має проблеми з опорно-руховим апаратом. Спершу займався плаванням для реабілітації, але згодом обрав спорт як професію.