Український плавець Максим Крипак став найуспішнішим паралімпійцем в історії Паралімпійської збірної України.
На літній Паралімпіаді-2020 у Токіо 26-річний Крипак виборов сім нагород, з яких п’ять – золотого ґатунку. Завдяки такому успіху у японській столиці Максим побив український рекорд за кількістю нагород на Паралімпіадах.
Його першою Паралімпіадою стали змагання у Ріо-де-Жанейро у 2016 році. Там він завоював вісім нагород, з яких п’ять також золоті.
На цьогорічній Паралімпіаді Крипаку підкорилися кілька світових рекордів. Це сталося на дистанції 200 метрів вільним стилем – Крипак побив світовий рекорд, що належав іншому українцю Денису Дуброву, який він встановив у Ріо-2016.
Крипак також став автором нового світового рекорду на дистанції 100 метрів на спині.
Усі медалі Крипака у Токіо:
Золото:
- дистанція 100 м батерфляєм;
- дистанція 100 м вільним стилем;
- дистанція 100 м на спині;
- дистанція 200 м комплексним плаванням;
- дистанція 400 м вільним стилем;
Срібло:
- дистанція 50 м вільним стилем;
Бронза:
- естафета 4х100 м вільним стилем.
Варто відзначити, що призові за завойовані медалі українських спортсменів такі ж, як і за олімпійські, а саме: $125 тис. за золото, $80 тис. за срібло та $55 тис. за бронзу.
Отже, враховуючи сім медалей, Крипак вже гарантував собі призові на суму у $760 тис., що у гривневому еквіваленті дорівнює космічні 20,44 млн.
Що відомо про Крипака?
26-річний Максим Крипак народився у Харкові і займається у Харківському регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт.
З дитинства він має проблеми з опорно-руховим апаратом. Спершу займався плаванням для реабілітації, але згодом обрав спорт як професію.
Спортсмен виступає у паралімпійській категорії S10 – туди входять атлети з мінімальним ушкодженням тіла, які впливають на функціонування ніг.