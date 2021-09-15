У Харкові на школяра впали футбольні ворота – він у реанімації

У Харкові до реанімації госпіталізували 6-річного школяра. Його без свідомості виявили на шкільному футбольному стадіоні, поруч лежали металеві ворота.

Про госпіталізацію дитини до реанімаційного відділення у поліцію повідомили медики близько 18.00. Інцидент трапився у Московському районі Харкова на вулиці Академіка Павлова.

Наразі всі обставини щодо травмування хлопчика від металевих воріт з’ясовує поліція. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 ККУ (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Винним у травмуванні 6-річного школяра може загрожувати позбавлення волі на термін від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.