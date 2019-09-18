Вживили мистецтво туди, де його ніколи не було. У Харкові відкрилась бієнале
У Харкові відкрилася друга національна бієнале молодого мистецтва. Молоді художники з усієї країни представили на розсуд публіки свої найяскравіші роботи. Живопис, інсталяції, відео і аудіо-проекти розташовані по всьому місту. Роботи присвячені проблемам екології, толерантності, тоталітаризму, воєн і катастроф.
Все це у 16 локаціях по всьому місту у виставкових центрах, музеях та просто посеред вулиці. Організатори намагалися вживити мистецтво навіть у ті місця, де його ніколи не було.
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Оскільки у Харкова не знайшлося великого простору для експозиції довелося створювати головну локацію буквально з нічого.
У муралі Сергія Радкевича дерева написані справжнім ґрунтом, ідея – можливо все, якщо позбутися байдужості.
Ще одна масштабна локація у Єрмілов-центрі. Тут є комікс, відтворений не на папері, а у гіпсі. Його можна прочитати тактильно, так як це робить незрячий головний герой коміксу.
Локації бієнале розташовані по всьому місту – у музеях, виставкових центрах та просто неба. Оцінюватиме проекти молодих митців міжнародне журі. Відвідати бієнале можна до кінця жовтня. Всі експозиції безкоштовні, окрім тих, що у музеях.
Нагадаємо, у Києві пройшла дитяча виставка картин.