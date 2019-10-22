Український баггі для ЗСУ: долає високі схили та розганяється до 130 км
Легкий та маневрений баггі, який може розігнатись до 130 кілометрів за годину, і долати високі схили, розробили вінницькі винахідники та науковці.
Це машина для війська. Досі автівок такого класу в українській армії не було.
Перші баггі створив Юрій Берко у співпраці з волонтерами.
Вони уже три роки працюють у зоні ООС.
Саме на основі перших машин взялись за розробку більш сучасного варіанту. Він стане універсальною платформою – на ній можна вивозити поранених, патрулювати, обстежувати території.
Науковці заручились підтримкою приватної оборонної компанії, яка може налагодити серійне виробництво.
Дивіться: Відтягнув побратима від палаючого гелікоптера: історії народних героїв Донбасу
До слова, вчора до порту Одеси прибули патрульні катери Island для ВМС України.