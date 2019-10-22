Український баггі для ЗСУ: долає високі схили та розганяється до 130 км

Легкий та маневрений баггі, який може розігнатись до 130 кілометрів за годину, і долати високі схили, розробили вінницькі винахідники та науковці.

Це машина для війська. Досі автівок такого класу в українській армії не було.

Перші баггі створив Юрій Берко у співпраці з волонтерами.

Вони уже три роки працюють у зоні ООС.

Саме на основі перших машин взялись за розробку більш сучасного варіанту. Він стане універсальною платформою – на ній можна вивозити поранених, патрулювати, обстежувати території.

Науковці заручились підтримкою приватної оборонної компанії, яка може налагодити серійне виробництво.

Дивіться: Відтягнув побратима від палаючого гелікоптера: історії народних героїв Донбасу

До слова, вчора до порту Одеси прибули патрульні катери Island для ВМС України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.