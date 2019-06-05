У США чоловік виграв у лотерею $344 млн: цифри взяв із печива з віщуванням

$344 мільйони за віру у віщування. Стільки отримав американець Чарльз Джексон. Гроші чоловік виграв у популярній в країні лотереї Паверболл.

Цифри, якими він заповнив квиток – взяв із печива з віщуванням, яке щоразу купує онуці, коли обідає з нею та дружиною у в’єтнамському ресторані.

Чарльзові 66 років, він мав крамничку військового спорядження, нині на пенсії. Що купить – поки не знає.

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Однак вже вирішив, що пожертвує гроші трьом лікарням – двом дитячим та одній для вояків.

До слова, незвичайну рятувальну операцію довелося провести пожежним в США. Допомоги потребував єнот. Він заліз на дах будівлі, звідти на дроти, в яких заплутався і застряг.

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