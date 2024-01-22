На 34% більше, ніж у 2020-му. Більшість українців упевнені, що нація йде до згуртування

Більшість громадян – 69% – вважають, що українці потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації.

Про це свідчать результати опитування, проведеного 29 листопада – 9 грудня 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології.

Частка тих, хто бачить поглиблення суперечностей і розкол, скоротилася до 25%. Решта 6% не змогли визначитися зі своєю думкою.

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Водночас, у 2020 році лише 35% українців вважали, що країна йде шляхом об’єднання, а 58%, навпаки, тодішню ситуацію сприймали як рух до розколу.

У всіх регіонах більшість населення вважає, що українці гуртуються. Відносно більше таких на Заході (74%) і в Центрі (39%). Однак і на Півдні та Сході переконлива більшість бачить згуртування в єдину політичну націю (відповідно, 66% і 65%).

Серед українськомовних респондентів частка тих, хто дотримується думки про об’єднання, на 15% вища, ніж серед російськомовних (відповідно, 75% і 60%).

У ході дослідження було опитано 1 031 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (у межах, які контролювалися українською владою до 24 лютого 2022 року).

Раніше соціологічне дослідження продемонструвало, скільки українців вірять у перемогу України в короткостроковій перспективі.

Джерело : КМІС

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