Ультиматум висуватиме вже Байден: очікування від переговорів з Путіним

Світові ЗМІ пишуть, що цього разу ультиматум Путіну висуватиме вже Джо Байден.

Які переговорні позиції Білого Дому, які аргументи має президент США і що очікувати Україні від цієї розмови – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Держсекретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з главами МЗС союзних держав. Обговорили спільну відповідь у разі подальшої агресії з боку Кремля проти України. Також напередодні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським. Серед тем – перемовини Росії і США.

Тим часом в Женеві не планують особистої зустрічі Байдена і Путіна.

Сьогодні ввечері президенти поговорять телефоном – на прохання господаря Кремля, який вимагає від США поділити Європу на зони впливу і не дати нашій державі вступити до НАТО.

У Білому домі точно не знають, чому саме Путін зробив запит на цей терміновий дзвінок, однак президент Байден, кажуть в адміністрації, ніколи не впустить нагоди поговорити віч-на-віч, бо вважає це найбільш ефективним способом вирішення питань.

Очікується, що говоритимуть лідери про майбутні безпекові переговори у Женеві, які заплановані на 10 січня, і на яких ані Байден, ані Путін присутні не будуть.

Високопосадовець адміністрації Байдена повідомив, що президент ще раз озвучить позицію про те, що Сполучені Штати тісно координують зусилля із союзниками і партнерами у Європі.

У Вашингтоні невтомно повторюють: жодні питання про європейську безпеку не будуть вирішуватися без участі союзників і партнерів у Європі, зокрема України. Напередодні сьогоднішнього дзвінка Держсекретар США Блінкен поговорив із українським президентом Зеленським і ще раз запевнив його у незмінній підтримці. Незабаром варто очікувати і дзвінка Байдена Зеленському.

Також очікується, що Байден ще раз наголосить Путіну, що цю кризу можна вирішити дипломатичним шляхом, але якщо Путін обере не його – Захід готовий відповісти. В адміністрації кажуть: будь-який прогрес на безпекових переговорах у січні можливий лише за умов деескалації, наразі вони продовжують бачити суттєве накопичення військ на кордонах.

Думки експертів у Вашингтоні розділилися: одні кажуть, що говорити треба, бо є шанс на прогрес. Інші переконані, що дипломатію треба підкріплювати діями, і у жодні переговори із Росією не можна вести, поки Москва не відведе свої війська від українських кордонів.

– Адміністрація Байдена має дати чітко зрозуміти, що не може бути жодних подальших переговорів, допоки Росія не відведе свої війська від кордону. Крапка. Відведення має бути повним і таким, що можна перевірити… Ми не можемо вести переговори із Росією, допоки вона тримає стільки зброї біля голови України, – вважає президент Freedom House та колишній Держсекретар США з європейських та євразійських справ, відповідальний за Україну, Молдову, Білорусь та Росію, Девід Крамер.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.