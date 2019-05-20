Усі передвиборчі обіцянки Зеленського: головні проблеми виконання

20 травня Володимир Зеленський почне повноцінно виконувати обов’язки глави держави. У виборців – вкрай високі очікування, адже новий президент отримав підтримку людей із вкрай різними політичними поглядами. Це й ті, хто прагне подальшої інтеграції до ЄС і НАТО. І ті, хто позирає у бік Росії.

Факти вирішили нагадати, із якими обіцянками йшов на вибори президент, а також, зібрали прогнози і поради у політологів.

Таких успіхів на виборах поки не мав жодний український президент. Володимир Зеленський, якого люди більше знають як шоумена, а не як політика, пообіцяв те, чого найбільше прагнув народ.

В інтерв’ю неодноразово обіцяв боротися з корупцією, а рішення ухвалювати зважаючи на те, що скаже народ. Водночас, і народ має бути чесним.

Уже від 20 травня на Банковій ці ідеї мають втілювати в життя. У парламент новообраний президент піде із пакетом першочергових документів.

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Щодо обіцяного розпуску парламенту – тут варто бути обережним. З одного боку, це юридично важко, бо нема коаліції і є 30 днів на те, аби її сформувати. З іншого – нема нічого неможливого. Водночас, політтехнологи не радять ризикувати.

Володимир Зеленський обіцяє робити все, аби досягти миру в Україні, повернути Крим та інтегрувати Донбас. Окрім дипломатичних методів, тут може подіяти й економічний прорив. ЄС обіцяє сприяти.

Уже до кінця року прихильники очікують побачити перші результати. Поки ж вони підтримують будь-який крок нового українського лідера.

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