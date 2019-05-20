Володимир Зеленський: цікаві факти з біографії
Хто такий Володимир Зеленський. Ми знаємо його як успішного актора, продюсера, сценариста. Він засновник та художній керівник студії Квартал 95.
Промисловий гігант і найдовше місто в Україні – Кривий Ріг.
У дворі ще не призвичаїлись до нового звертання – Володимир Олександрович. Для них він, які і сорок років тому, просто Вова.
За десять хвилин пішки – школа із поглибленим вивченням іноземної мови. Що тут вчився Володимир Зеленський, видно з порогу – на стіні його фотографія і грамоти.
Зростав Володимир Зеленський у 95-му кварталі. Так зветься район у Кривому Розі. Закінчив 95-ту школу 95-го року. Назва власної команди КВН була очевидною.
Читайте: Інавгурація Зеленського – трансляція (ОНЛАЙН)
Шість років потому Зеленський із партнерами засновує студію Квартал 95.
2015-го виходить серіал Слуга народу. Зеленський в ньому грає простого вчителя історії Василя Голобородька, який, не добираючи слів, лає владу і зрештою завдяки інтернету сам стає президентом країни.
Хтось критикує серіал, хтось хвалить. Але з обох таборів лунають твердження – це вже не просто кіносценарій, а політична технологія.
До нового статусу ще не призвичаївся і батько. Звістку про перемогу сина Олександр Зеленський сприйняв стримано.
До слова, інавгурація Зеленського: з’явилася офіційна програма заходів.