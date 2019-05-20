Володимир Зеленський: цікаві факти з біографії

Хто такий Володимир Зеленський. Ми знаємо його як успішного актора, продюсера, сценариста. Він засновник та художній керівник студії Квартал 95.

Промисловий гігант і найдовше місто в Україні – Кривий Ріг.

У дворі ще не призвичаїлись до нового звертання – Володимир Олександрович. Для них він, які і сорок років тому, просто Вова.

За десять хвилин пішки – школа із поглибленим вивченням іноземної мови. Що тут вчився Володимир Зеленський, видно з порогу – на стіні його фотографія і грамоти.

Зростав Володимир Зеленський у 95-му кварталі. Так зветься район у Кривому Розі. Закінчив 95-ту школу 95-го року. Назва власної команди КВН була очевидною.

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Шість років потому Зеленський із партнерами засновує студію Квартал 95.

2015-го виходить серіал Слуга народу. Зеленський в ньому грає простого вчителя історії Василя Голобородька, який, не добираючи слів, лає владу і зрештою завдяки інтернету сам стає президентом країни.

Хтось критикує серіал, хтось хвалить. Але з обох таборів лунають твердження – це вже не просто кіносценарій, а політична технологія.

До нового статусу ще не призвичаївся і батько. Звістку про перемогу сина Олександр Зеленський сприйняв стримано.

До слова, інавгурація Зеленського: з’явилася офіційна програма заходів.

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