28 тис. фанатів Уніона заспівали при свічках на стадіоні різдвяні пісні

28 тис. вболівальників німецького Уніон Берлін заспівали на стадіоні Штадіон ан дер Альтен Фьорштерей при свічках.

Вже 17 років поспіль вболівальники берлінського Уніона збираються на стадіоні напередодні Різдва, щоб заспівати різдвяних пісень.

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Традиція зародилася у 2003 році, коли кілька фанатів підбадьорювала один одного в непростий для клубу час. Уніон був на дні таблиці другої Бундесліги, і вболівальники не хотіли йти на домашнє святкування Різдва у поганому настрої.

Christmas carols with @fcunion_en in Kopenick. Thousands of fans come here to do this every year since 89 broke in on Dec. 2003 to start the tradition. It’s brilliant! #Eisern pic.twitter.com/zcUSJNHUfl — Ciarán Fahey (@cfaheyAP) December 23, 2019

Клубу акція сподобалася, і з відтоді Уніон влаштовує цю подію на стадіоні щороку.

Over 28,000 Union Berlin fans gathered yesterday evening to sing Christmas carols and spread festive cheer at the club’s 17th annual ‘Weihnachtssingen’[email protected]_en pic.twitter.com/dLCzqGYWF0 — German Embassy London (@GermanEmbassy) December 24, 2019

Цього разу свято особливо масовий – команда вперше в новітній історії бере участь в Бундеслізі і має всі шанси продовжити прописку в еліті.

До речі, фанати Бетіса закидали футбольне поле дитячими іграшками у перерві матчу проти Атлетіко.