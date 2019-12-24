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Факти / Спорт

28 тис. фанатів Уніона заспівали при свічках на стадіоні різдвяні пісні

28 тис. вболівальників німецького Уніон Берлін заспівали на стадіоні Штадіон ан дер Альтен Фьорштерей при свічках.

Фанаты Униона

Вже 17 років поспіль вболівальники берлінського Уніона збираються на стадіоні напередодні Різдва, щоб заспівати різдвяних пісень.

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Традиція зародилася у 2003 році, коли кілька фанатів підбадьорювала один одного в непростий для клубу час. Уніон був на дні таблиці другої Бундесліги, і вболівальники не хотіли йти на домашнє святкування Різдва у поганому настрої.

Клубу акція сподобалася, і з відтоді Уніон влаштовує цю подію на стадіоні щороку.

Цього разу свято особливо масовий – команда вперше в новітній історії бере участь в Бундеслізі і має всі шанси продовжити прописку в еліті.

До речі, фанати Бетіса закидали футбольне поле дитячими іграшками у перерві матчу проти Атлетіко.

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