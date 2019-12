28 тис. фанатів Уніона заспівали при свічках на стадіоні різдвяні пісні

Вже 17 років поспіль вболівальники берлінського Уніона збираються на стадіоні напередодні Різдва, щоб заспівати різдвяних пісень.

Традиція зародилася у 2003 році, коли кілька фанатів підбадьорювала один одного в непростий для клубу час. Уніон був на дні таблиці другої Бундесліги, і вболівальники не хотіли йти на домашнє святкування Різдва у поганому настрої.

Christmas carols with @fcunion_en in Kopenick. Thousands of fans come here to do this every year since 89 broke in on Dec. 2003 to start the tradition. It’s brilliant! #Eisern pic.twitter.com/zcUSJNHUfl

— Ciarán Fahey (@cfaheyAP) December 23, 2019