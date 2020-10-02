В Одеській області у школі 15-річний підліток Павло на третьому уроці вийшов з класу та перерізав собі горло ножем, який приніс з дому.

На щастя, це побачила його однокласниця, яка і покликала на допомогу.

Першу допомогу йому надала медсестра, потім приїхала і швидка. Хлопця оперативно прооперували у лікарні. Медики його стан оцінюють, як стабільний.

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Підліток написав дві передсмертні записки. Наче у записці йшлося про те, що винним у трагедії є вчитель хімії. До слова, інцидент стався саме під час його уроку.

Проте директор ліцею захищає підлеглого, мовляв, на вчителя хімії ніхто ніколи не скаржився, а звільняти його не будуть поки не проведено розслідування.

Сестра постраждалого школяра Олеся Альтер зазначає, що її брат неодноразово їй розповідав про упереджене ставлення педагога.

Нацполіція розслідує кримінальну справу за статтею Доведення до самогубства.

– За попередньою інформацією, причиною такого вчинку неповнолітнього стало упереджене ставлення до нього педагога. Наразі ця інформація, а також інші версії, перевіряються, опитуються вчителі та однокласники постраждалого, – заявив керівник місцевого відділу поліції Іван Триколіч.

Самогубство у Запоріжжі

Місяць тому у сквері в Запоріжжі знайшли обгоріле тіло молодої дівчини.

Вона облила себе легкозаймистою рідиною та підпалила.

Перед трагедію дівчина ділилася в соцмереж депресивними думками, а всі останні фото були з пожежами або вогнем.