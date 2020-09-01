В Україні немає сироватки від правцю: лікарі радять робити щеплення

Смертність від правця 50-95%. А тому лікарі наголошують на щепленні від цієї хвороби. Адже належного лікування медицина в Україні проти правця надати не може.

Все пов’язано з тим, що у нашій державі немає сироватки, яка і допомагає протидіяти цій хворобі. Раніше її закуповували у Росії. Проте через війну, від цього довелось відмовитись, а за ці роки так і не вдалось знайти заміну.

Медики пояснюють, що сироватка разом з імуноглобуліном формують імунітет від правця протягом трьох днів, а не кількох тижнів – як вакцина або анатоксин.

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У Міністерстві охорони здоров’я повідомляють, що зараз тривають тендери на закупівлю сироватки. Натомість радять не пропускати планові щеплення проти правця. Адже вакцини у нашій країні вдосталь.

На щастя, протидіяти іншим небезпечним хворобам наша медицина теж у змозі. У лікарнях є вакцини від сказу та антидоти від укусів змій. Також на загальних базах медичних установ роблять щеплення від ботулізму.

А от вилікувати від правцю медикам, на жаль, не вдасться. Тому треба вчасно робити щеплення.

Окрім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина від коронавірусу з’явиться на початку весни 2021 року.

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