Вбили та закопали: в окупованому Криму знайшли мертвим кримського татарина

В окупованому росіянами Криму знову вбили кримського татарина. Про це у Фейсбуці повідомив журналіст Шевкет Нама-туллаєв. 38-річний Фахр і Мустафаєв зник у середу.

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Рідні кажуть, отримавши приблизно о 9 ранку телефонний дзвінок, чоловік зібрався та кудись поїхав. Сказав, що у справах до Сімферополя, відтоді його не бачили. А напередодні чоловіка знайшли мертвим.

Вбили та закопали в Бахчисарайському районі в селі Ароматне, – повідомив журналіст.

У загиблого залишилися троє малолітніх дітей.

Нагадаємо, підконтрольний російській владі Київський районний суд окупованого Сімферополя заарештував до 5 серпня вісьмох кримських татар, яких затримали 10 червня.

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