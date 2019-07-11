У Москві біля Верховного суду РФ затримали 46 кримських татар за пікет проти репресій в окупованому Криму.

У Москві за пікет проти репресій в окупованому Криму силовики біля Верховного суду затримали 46 кримських татар.

Список затриманих, яких відвезли до Таганського і Міщанського ОВС, оприлюднила активістка Лутфіє Зудієва.

ОВС Таганський

Ізмаїлов Елеонор Джевджетович Джеляль Рустем Асанович Хошу Осман Мустафаевич Абдуллаєв Едем Рустемович Сайфулін Ізет Наріманович Джемілєв Мустафа Емірович Бейтуллаєв Ремзі Еміньевич Камілов Рефат Шакирович Абдуразаков Осман Наріманович Ахаєв Марлен Джаферович Таїров Рустем Мансурович Ібраїмов Наріман Абдураїмов Гавриков Олександр Олексійович Аппазов Зінур Зуфірович Алієв Едем Енверович Рустемов Емін Ебазерович Умеров Аметхан Айдерович Усеїнов Кязім Небіевич Емірвалієв Руслан Емірасанович

ОВС Міщанський

Джаппаров Наріман Таліпович Абдураманов Мустафа Шевкетович Сеферов Ремзі Енверович Абдуразаков Кемал Рідванович Ібрагімов Ібраїм Османович Сеітаблаєв Мустафа Сейдаметович Неджи Нарім Едемович Меджитов Сервер Юнусович Асанов Зейнур Ремзієвич Газієв Бекір Рамхінович Кадиров Айдер Ахмаджонович Карахалілов Азіз Мухаммедович Гафаров Сейдамет Сейтумерович Абдурашітов Нурі Сельверович Кішпідінов Мухаммад Абібуллаевич Теміркалієв Наріман Сутмерович Умеров Таїр Ильясович Хакімов Дилявер Османович Мамутов Ленур Ескендерович Хрестів Шакір Олексійович Назлимов Ібріш Амітович Сайдаметов Ібріш Асанович Хайбуллаєв Сейтмамут Абдуллаєвич Алієв Емін Айдерович Факідов Ісмаїл Олександрович Якубов Арсен Русланович Сейдалієв Мустафа Айдерович

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Як повідомляє журналіст Антон Наумлюк, на затриманих складають адміністративні протоколи за частиною 5 статті 20.2 КоАП РФ – порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування, яка передбачає штраф або громадські роботи.

До слова, сьогодні, 11 липня, Верховний суд Росії розглядав апеляційну скаргу на вирок чотирьом кримським татарам, засудженим у справі Хізб ут-Тахрір.

Нагадаємо, 10 липня у Москві затримали учасників акції проти переслідування кримських татар.

Фото: Лутфіє Зудієва