Велосипедом на роботу: в Києві провели флешмоб

Кияни сьогодні добиралися на роботу на двоколісних. З різних кінців міста учасники акції Велосипедом на роботу їхали до Майдану Незалежності.

Так учасники акції хочуть привернути увагу до нерозвиненої у столиці велоінфраструктури. Обмаль доріжок, їздити доводиться або тротуарами, що заборонено правилами, або дорогами поряд з автівками, й наражатися на небезпеку.

Крім того, учасники акції хочуть популяризувати байк не лише як розвагу, а й як повноцінний вид транспорту для щоденних поїздок. Це економно, екологічно та корисно для здоров’я.

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Тоді як у Європі велосипед як основний транспорт використовують понад чверть населення, у нас це – лише 2%. А в Києві – менше ніж 0,5%! Та українці дедалі активніше пересідають на двоколісні з машин і маршруток. А з відповідною інфраструктурою – людей на байках побільшає, кажуть у столичній асоціації велосипедистів.

Та зрушення все ж є. Торік звели веломаршрут з Троєщини до центру. Цьогоріч хочуть спроектувати ще 7 велошляхів – щоб з’єднати серце столиці з житловими масивами. На розробку проектів виділили 700 тис. грн., а щоб обладнати доріжки – знадобиться майже 400 млн.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому у Нідерландах пересіли на велосипеди.

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