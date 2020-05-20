Від $25 до $80 тис.: скільки коштує у бойовиків місце у списку на обмін

Комуніст, колишні наркозалежні, підозрювані у вбивстві та пограбуванні. Громадські організації по дрібницях збирають інформацію, кого Україна повернула з ОРДЛО під час останнього обміну.

Родичі полонених вимагають чітких критеріїв формування списків на наступні обміни.

Сумнівних осіб звільняли на обмінах і в минулі роки, але їх не було так багато як в останньому випадку. Якщо раніше у списки потрапляли переважно військові, шпигуни та патріоти, то тепер тенденція – звільняти або колишніх бойовиків, або криміналітет.

Скільки треба заплатити бойовикам, щоби потрапити у список на звільнення – дивіться у сюжеті Володимира Михайлова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Кулеба закликав Лаврова прискорити процес обміну утримуваними.

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