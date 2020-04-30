Кулеба закликав Лаврова прискорити процес обміну утримуваними

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав главу МЗС РФ Сергія Лаврова вести активну роботу з метою звільнення українців, утримуваних у РФ і Криму.

Про це він розповів, звітуючи про підсумки відеоконференції міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки.

За словами Кулеби, сторони ще далеко від реалізації формули обміну “всіх на всіх”, але можливість переговорів у нормандському форматі може допомогти дійти консенсусу.

– Тут Росія і Україна повинні продовжити взаємодіяти, – наголосив глава МЗС.

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Кулеба підтвердив, що зі свого боку готовий до взаємодії для того, щоб українці поверталися додому не тільки з окупованих районів Донецької та Луганської областей, а й також із РФ і окупованого Криму.

Нагадаємо, 16 квітня 2020 року відбулося звільнення 20 українських громадян, яких утримували на тимчасово окупованих територіях ОРДО і ОРЛО.