Відбити ворожий десант. Як відбуваються навчання українських ВМС

Кореспонденти Фактів ICTV у складі тактичної групи морської охорони патрулювали акваторію Азовського моря. Вони побачили, як проходять навчання і практичні стрільби підрозділів об’єднаних сил і переконалися, що служба морських прикордонників зовсім непроста.

Корабель морської охорони Донбас в 2014 році вийшов із Криму. Він на патрулюванні у парі із катером Любомир.

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Екіпажі тактичної групи візьмуть участь у спільних навчаннях підрозділів об’єднаних сил. За сценарієм тактична група повинна відбити наступ ворожого десанту. Вогнем з артустановки і кулеметів вразити умовну мішень.

Попри навчання – харчування ніхто не скасовував. Подають тут тричі на добу, страви прості, але смачні.

Через дві доби у відкритому морі тактична група повертається до місця базування. Погода знову демонструє свої примхи. Щільний туман, дощ, вітер, і лід на воді. Вже на березі зустрічаємось із екіпажем катера Любомир, що також брав участь у навчанні.

На базі команди пробудуть недовго. Поповнять запаси продовольства і ввечері знову на бойове чергування.

Нагадаємо, у ФСБ Росії вважають, що повернули українські кораблі у нормальному стані.

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