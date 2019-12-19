Відкриття британського парламенту: Єлизавета II без корони і тронна промова

Церемонія відкриття парламенту у Британії суттєво відрізняється від інших країн. Це дуже урочиста подія за участі самої королеви, сповнена давніх традицій. Приміром, у 1605 році монарше оточення дізналося про ймовірну “порохову” змову. Відтоді палац напередодні події обшукують з ліхтарями. Так роблять й досі. Тільки зараз – це не безпековий, а урочистий захід.

Менше тижня тому прем’єр Борис Джонсон і його консервативна партія впевнено перемогла на дострокових виборах, бо обіцяли вийти з ЄС до 31 січня, і відтак менше витрачати на Європу британських грошей.

І от офіційна церемонія відкриття нового британського парламенту. За участі самої королеви Єлизавети II. Процедура традиційна і помпезна.

Королева прибуває з Букінгемського палацу. Раніше вона їхала в кареті, але зараз пересіла в чорне авто. Решта так само, як і в Середньовіччя. Єлизавету II зустрічають лорд великий камергер та герольдмейстер. Вони шанобливо ведуть королеву коридорами парламенту.

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Єлизавета хоч і монарх, але може не все, наприклад, знаходитись у залі засідань. Тому герольдмейстер вирушає до палати громад, щоб запросити депутатів у іншу залу до королеви. І тут ми бачимо ще одну британську традицію. Щойно герольдмейстер підходить, парламентарі зачиняють двері прямо перед його носом. Аби показати незалежність депутатів перед королівською владою.

Тільки після того, як герольдмейстер постукає тричі у двері, він може пройти, забрати скіпетр, привітати парламентарів та покликати їх до палати лордів – слухати промову королеви.

Палата лордів – вища у парламенті, але реальної влади не має

Її члени одягли традиційні червоні костюми і навіть перуки. Єлизавета II прибула до Вестмінстерського палацу разом зі старшим сином – принцом Чарльзом. Таким чином, вона продемонструвала волю королівської родини, піти з Євросоюзу. Потім винесли корону Єлизавети, але та її не одягає – у монарха демократичні звички, тому виступає у капелюшку.

Тепер новим спікером парламенту стане сер Ліндсей Хойл. Під час виборів він обіцяв бути неупередженим та посилити безпеку парламентарів, тобто, бути традиційним британським політиком.

Факти ICTV раніше писали про те, що Джонсон просив Єлизавету ІІ призупинити роботу парламенту.

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