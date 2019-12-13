PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

Вибори до парламенту Британії: партія Джонсона отримала більшість

На виборах до парламенту Великої Британії, що відбулися 12 грудня, правляча Консервативна партія змогла забезпечити собі більшість у Палаті громад.

Борис Джонсон

Дані опитувань, проведених на виходах з виборчих дільниць, свідчать про те, що Консервативна партія Великої Британії отримає більшість в Палаті громад за результатами парламентських виборів.

Згідно з прогнозом Sky News, торі повинні отримати від 363 до 369 місць, а лейбористи – від 192 до 202.

Для отримання більшості консерваторам необхідно отримати мінімум 326 місць.

Читайте: ЄС і Велика Британія досягли домовленостей щодо Brexit – Джонсон

У Великій Британії 12 грудня відбулися дострокові парламентські вибори. Палата громад – це нижня палата парламенту, формується в результаті загальних виборів на основі мажоритарної системи відносної більшості.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив дострокові вибори, коли зрозумів, що не зможе виконати обіцянку вивести країну з ЄС 31 жовтня.

Нагадаємо, 28 жовтня голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що країни Євросоюзу погодилися перенести Brexit.

Джерело: Sky News

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками – реакція його дівчини
Наречений зайнявся сексом зі шістьма стриптизерками – реакція його дівчини
Владимир Зеленский - президент
Вибори на всьому Донбасі відбудуться одночасно з загальнонаціональними – президент
Виборчий кодекс і закон про ринок землі можуть розглянути до кінця 2019 – Разумков
Виборчий кодекс і закон про ринок землі можуть розглянути до кінця 2019 – Разумков
Трамп образився на жарт Трюдо і зі скандалом покинув саміт НАТО
Трамп образився на жарт Трюдо і зі скандалом покинув саміт НАТО
Вибори 2019
Українці зможуть змінювати місце голосування онлайн
Британці масово скуповують квартири в Парижі – причини
Британці масово скуповують квартири в Парижі – причини
The Pussycat Dolls воссоединились
The Pussycat Dolls возз’єдналися і їдуть в тур
Єлизавета II може зректися престолу – хто отримає корону
Єлизавета II може зректися престолу – хто отримає корону
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка