Вибори до парламенту Британії: партія Джонсона отримала більшість

На виборах до парламенту Великої Британії, що відбулися 12 грудня, правляча Консервативна партія змогла забезпечити собі більшість у Палаті громад.

Дані опитувань, проведених на виходах з виборчих дільниць, свідчать про те, що Консервативна партія Великої Британії отримає більшість в Палаті громад за результатами парламентських виборів.

Згідно з прогнозом Sky News, торі повинні отримати від 363 до 369 місць, а лейбористи – від 192 до 202.

Для отримання більшості консерваторам необхідно отримати мінімум 326 місць.

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У Великій Британії 12 грудня відбулися дострокові парламентські вибори. Палата громад – це нижня палата парламенту, формується в результаті загальних виборів на основі мажоритарної системи відносної більшості.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив дострокові вибори, коли зрозумів, що не зможе виконати обіцянку вивести країну з ЄС 31 жовтня.

Нагадаємо, 28 жовтня голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що країни Євросоюзу погодилися перенести Brexit.