Укрзалізниця додала ще шість потягів на курортні напрямки (СПИСОК)

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на шість потягів далекого сполучення, які курсуватимуть до курортних міст України.

Зокрема, з цього тижня вже можна буде поїхати на відпочинок до Херсона, Бердянська та Новоолексіївки.

Відпочивальники вже можуть придбати квитки за такими маршрутами:

№375/376 Харків — Херсон (курсуватиме щоденно з Харкова з 5 липня, з Херсона – з 6 липня);

№86/85 Львів — Новоолексіївка (вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки 6 липня. До 12 вересня курсуватиме щодня, після 13 вересня — через день);

№88/87 Ковель — Новоолексіївка (курсуватиме з Ковеля із 7 липня через день у непарні дні, з Новоолексіївки — з 8 липня через день у парні);

№110/109 Львів — Херсон (курсуватиме щоденно зі Львова з 3 липня, з Херсона – з 4 липня);

№261/262 Харків — Бердянськ (курсуватиме з Харкова з 3 липня до 5 вересня через день у непарні дні, з Бердянська — з 4 липня до 6 вересня у парні);

№282/281 Хмельницький — Генічеськ (курсуватиме з Хмельницького через день з 8 липня, з Генічеська через день з 9 липня).

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Однак в Укрзалізниці нагадали, що пасажирів допускають у вагони тільки у захисних масках. Також їм вимірюють температуру під час входу на вокзал і під час посадки у потяг.

Попри велику кількість хворих,з 26 червня Укрзалізниця запустила потяги до Львова. Зокрема, компанія відновила чотири рейси – два виконують Інтерсіті+, ще два – звичайні потяги.

Також з 26 червня потяги, які раніше їздили через Львів без зупинки, відновлять її.

Джерело: Укрзалізниця