Шмигаль пояснив, коли українці зможуть отримати компенсації за зруйноване житло

Червень, 14 в 21:25

Уряд 14 червня затвердив єдину уніфіковану форму для фіксації збитків, завданих житлу українців російськими військами, проте отримати їх вони зможуть лише після того, як конфісковані на Заході кошти РФ надійдуть до України, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Десятки тисяч знищених будинків і квартир – це мільярди. Мінімальна оцінка зараз – понад $40 млрд. У бюджеті наразі немає такої суми, адже всі кошти ми пріоритетно спрямовуємо на оборону та захист нашої країни, а також на соціальні виплати. Тому уряд чесно каже, що повноцінний процес відшкодування почнеться одразу після того, як конфісковані російські кошти на Заході надійдуть до України, – наголосив глава уряду.

За його словами, триває робота з урядами Канади, США, Великої Британії та країн ЄС щодо можливості конфіскації заморожених російських активів та їх передачі Україні.

Шмигаль також пояснив порядок фіксації руйнувань та пошкоджень унаслідок бойових дій для подальшої виплати компенсацій.

Зараз дивляться

– По-перше, уряд зараз затверджує форму акту обстеження об’єкта та механізм його складання. Будуть створені регіональні комісії на рівні громад, кожна комісія складатиметься з трьох людей, які заповнюють акт з інформацією про тип пошкодження. Чи ушкоджений фундамент, фасад, стіни, вікна, підлога, двері та інші конструкції. Все це фіксується і підтверджується цифровими підписами членів комісії. Всі нові акти будуть складені у цифровій формі через систему Дія. Всі попередні акти будуть відцифровані та внесені у відповідну базу, – уточнив прем’єр.

Він повідомив, що через Дію подано вже більше 206 тис. заяв про пошкоджене та зруйноване житло, далі з ними працюватиме влада на місцях. Руйнування верифікує комісія, далі у Дії з’являєтся документ, який підтверджує збитки.

– Другий етап цього великого процесу – це розробка уніфікованої розрахункової оцінки вартості збитків. Над нею зараз працює Міністерство розвитку громад та територій. Про що йдеться? Наприклад, якщо в одному будинку стояли вікна різної категорії та вартості, то відшкодовуватись буде вартість майна за уніфікованим стандартом. Буде рахуватися середня ціна звичайних вікон, а не ціна, за якою кожне конкретне вікно купувалося раніше. Після того, як буде зроблена відповідна оцінка, можна буде побачити загальну суму збитків по кожному об’єкту, – пояснив Шмигаль.

Прем’єр сказав, що процес компенсації та виплат буде зрозумілим після ухвалення Верховною Радою законопроєкту Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

– Власне, це дозволить запустити третій етап. Після фіксації та оцінки збитків люди зможуть отримати кошти за зруйноване майно. На нашу думку, це також має відбуватися через Дію, щоб весь процес був максимально прозорим, відкритим, простим і справедливим, – підсумував глава Кабміну, додавши, що фіксація та оцінка збитків наразі можливі лише на повністю деокупованих територіях.