Вересень, 03 в 20:37

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову втратила зв’язок зі своєю останньою основною зовнішньою лінією електропередачі, що залишилася, але об’єкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії.

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

В організації зазначають, що четверта діюча лінія електропередачі 750 кіловольт (кВ) на ЗАЕС вийшла з ладу через 48 годин після того, як генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі в четвер заснував присутність місії Агентства з підтримки та надання допомоги ЗАЕС. Три інші були втрачені раніше під час конфлікту.

Зараз дивляться

Експерти МАГАТЕ, які зараз присутні на атомній станції, дізналися, що резервна лінія 330/750 кВ, що з’єднує об’єкт з прилеглою тепловою електростанцією, подає електроенергію, що виробляється ЗАЕС, у зовнішню мережу.

– Ця ж резервна лінія може забезпечити резервне електропостачання ЗАЕС у разі потреби, – уточнили в організації з атомного нагляду ООН.

Крім того, керівництво станції повідомило групу МАГАТЕ, що один із двох діючих енергоблоків ЗАЕС було відключено сьогодні в другій половині дня через обмеження в мережі. Цей же п’ятий енергоблок було відключено 1 вересня через внутрішній електричний збій, але наступного дня його знову підключили.

Один реактор, як і раніше, працює і виробляє електроенергію як для охолодження та інших основних функцій безпеки на майданчику, так і для домашніх господарств, заводів та інших споживачів через мережу.

– Наша команда на місці отримала пряму, швидку та надійну інформацію про останні значні події, що впливають на зовнішню енергетичну ситуацію на станції, а також про оперативний стан реакторів. Ми вже маємо найкраще уявлення про функціональність резервної лінії електропередачі, що з’єднує об’єкт із мережею. Це дуже важлива інформація для оцінки загальної ситуації на станції, – сказав генеральний директор Гроссі.

При цьому Гроссі додав, що МАГАТЕ залишається у тісному контакті зі своїми українськими колегами і продовжує отримувати від них цінну інформацію щодо ситуації.

– Величезна цінність того, що МАГАТЕ нарешті постійно присутня на Запорізькій атомній електростанції, вже цілком очевидна. Це змінює гру, – додав Рафаель Гроссі він.

Раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив ситуацію на Запорізькій атомній електростанції з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, під час чого заявив, що на станції потрібна постійна присутність агентства ООН з ядерного нагляду.