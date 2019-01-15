Вночі – 33, вдень – 45 градусів. Аномальна спека у Австралії
Австралія потерпає від аномальної спеки. У Південній півкулі – зараз літо.
Навіть уночі стовпчик термометра подекуди не опускається нижче 33 градусів. А від завтра прогнозують нове підвищення температури – до 45 градусів.
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Людей закликають бути обачними й не перебувати довго на сонці. Австралійці масово шукають прохолоди у парках та на узбережжі. Охолоджуються водою і тварини в зоопарках.
Синоптики кажуть – спекотна погода може протриматися до кінця тижня.
До слова, снігопади в Україні: у двох областях обмежено рух.
2019-01-15Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.