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Факти / Відео / Україна

Ворог накопичує техніку та намагається пробратися на позиції ЗСУ: активізація бойовиків на передовій

На сході країни внаслідок обстрілу загинув український військовослужбовець полку Азов. Терористи не припиняють стріляти, ситуація не спокійна. Крім цього, проросійські найманці накопичують техніку на своїх позиціях.

Укриття бійці облаштували собі в підвалі покинутого будинку. Власноруч змайстрували ліжка, підвели електрику. Бо в самій хаті жити небезпечно – регулярно прострілюється. Удосвіта загарбники вгатили сюди із артилерії, з боку окупованої Горлівки.

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Вночі пробували підібратися ворожі диверсійні розвідгрупи. Армійці завжди мають, чим їх зустріти.

Перемир’я тут не протрималося жодного дня. Ані жнива, ані перший дзвоник для російських загарбників не привід скласти зброю.

Коли стрілянина трохи стихає, армійці беруться за іншу, не менш важливу зброю – лопати. На позиційній війні правило просте – глибше окопаєшся, цілішим будеш. Вже нарили кілометр завдовжки та зо два метри заввишки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Криму патріоти підняли прапор України на честь загиблих в ООС.

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