Загибель молодого бійця та обстріл місії ОБСЄ: як минула доба на Донбасі

Напередодні куля снайпера обірвала життя молодого бійця полку Азов Едуарда Шахова. Йому було 26, він навчався в окупованому Донецьку, але коли почалася війна – став на захист батьківщини.

У спільному центрі з координації припинення вогню порахували: з дня безперервного режиму тиші бойовики вгатили 126 мін 120-го калібру, 112 мін 82-го калібру та 9 артилерійських снарядів калібром 122 мм, 6 з яких влучили у житлові будинки Водяного.

Напередодні опівдні на Приазов’ї під обстріл потрапили і спостерігачі місії ОБСЄ. Вони почули, як над ними пролетіли 12 куль, випущені, за оцінкою, із північного заходу, а ще дві зрикошетили поблизу них. Члени патруля місії негайно повернулися до своєї бази в Маріуполі.

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За 4 вересня у штабі нарахували 12 обстрілів, під атакою найманців опинилися околиці 11 населених пунктів. Для атаки терористичні війська використовують горлівські терикони та колишні копальні. Зокрема, із шахти 6-7 окупанти били з мінометів по оборонцях Майорська та Шумів, а з шахти ім. Гагаріна відкрили вогонь з бойової машини піхоти та гранатометів по захисниках Південного.

Попри чергове загострення на фронті, в ОБСЄ побачили позитивні результати режиму припинення вогню. За даними спостерігачів, прогрес полягає в тому, що за останні два тижні на Донбасі не було жодної жертви серед цивільних.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Криму патріоти підняли прапор України на честь загиблих в ООС.

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