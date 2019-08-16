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Факти / Світ

КНДР провела запуск двох неопізнаних ракет

Північна Корея (КНДР) запустила дві ракети невстановленого типу в Японське море.

Кім Чен Ин

У п’ятницю, 16 серпня, Північна Корея провела запуск двох невпізнаних ракет.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що Північна Корея випустила два невпізнаних снаряда в морі біля східного узбережжя Японського моря.

Читайте: КНДР провела нові ракетні випробування

Характеристики ракет невідомі.

До слова, в КНДР готові почати нові переговори щодо денуклеаризації Корейського півострова.

Джерело: Аль-Джазіра

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