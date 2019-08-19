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Факти / Україна

Вибух ракети на полігоні в РФ: радіаційна хмара накрила частину України

Через вибух на російському полігоні у Северодвінську радіаційна хмара накрила частину території України.

Вибух ракети на полігоні в РФ: радіаційна хмара накрила частину України

Внаслідок вибуху на військовому полігоні в Северодвінську Архангельської області радіаційна хмара 15 серпня зачепила окупований Крим і більшу частину Південно-Східної України, а подекуди навіть центральні області.

Згідно з даними Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, хмара літала над Україною протягом чотирьох днів – з 15 по 18 серпня.

Дослідники почали спостереження з 8 серпня.

Читайте: Вибух під Архангельськом: у Росатомі зізналися у випробуванні нового спецвиробу

Нагадаємо, 8 серпня стався вибух під Архангельськом у Северодвінську на військовому полігоні.

Після аварії рівень радіації у Северодвінську перевищував норму у 16 разів.

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