Через вибух на російському полігоні у Северодвінську радіаційна хмара накрила частину території України.

Внаслідок вибуху на військовому полігоні в Северодвінську Архангельської області радіаційна хмара 15 серпня зачепила окупований Крим і більшу частину Південно-Східної України, а подекуди навіть центральні області.

Згідно з даними Організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, хмара літала над Україною протягом чотирьох днів – з 15 по 18 серпня.

Дослідники почали спостереження з 8 серпня.

In response to media queries, and to meet civil society expectations on applications of #CTBTO data beyond the Treaty, we confirm an event coinciding with the 8 Aug explosion in #Nyonoksa, Russia, was detected at 4 #IMS stations (3 seismic, 1 infrasound). pic.twitter.com/bMWdze2vl0 — CTBTO (@ctbto_alerts) August 10, 2019

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019

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Нагадаємо, 8 серпня стався вибух під Архангельськом у Северодвінську на військовому полігоні.

Після аварії рівень радіації у Северодвінську перевищував норму у 16 разів.