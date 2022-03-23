Порівняно з 2014 роком, українська армія потужно виросла. Про це в ефірі телемарафону повідомив Герой України та керівник Київського військового ліцею ім. Івана Богуна Ігор Гордійчук. Він також описав портрет українських захисників на сьогодні.

Зараз наші захисники дуже підготовлені. Це не тільки моя суб’єктивна, це загально-світова думка. Із кожним днем ми набуваєм спроможностей. Так, нас менше по кількості, але за рахунок високої мотивації, гідної підготовки та допомоги міжнародних друзів, у нашій перемозі немає сумнівів, – запевнив Гордійчук

За його словами, народу України потрібно просто зберігати психологічну витримку, дбати про власну безпеку та дотримуватись усіх безпекових рекомендацій.

Ворог хоче зламати нас психологічно. Бачите, він не воює проти наших Збройних сил – ми твердо тримаємо позиції по всіх напрямках. Ворог зараз застосовує терорестичні методи проти дітей, жінок, людей похилого віку, – каже Герой України.

Тим часом, російські сили в Україні продовжують страждати від логістичних проблем. У них серйозна нестача їжі, палива, теплого одягу та бойового духу. Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час закритого брифінгу в Пентагоні 22 березня.