Як приготувати неаполітанську піцу: секрети українських майстрів

Не обов’язково треба бути неаполітанцем, щоб робити неаполітанську піцу, – у цьому переконаний Віктор з Київщини. Він уже кілька років готує італійську піцу в столичному ресторані. Для цього навчався аж у Неаполі. Тепер уже й сам навчив десятки піцайол.

Нещодавно заклад внесли до списку найкращих у Європі. Рецепт не секретний. Секретна – технологія. Бо треба вміло користуватися кількома видами лопат. А ще на око визначати температуру в печі і все робити швидко. Інгредієнти майже всі італійські, а от дрова – українські. Секрет смаку – пікантний томатний соус і якісна моцарела, а також унікальна піч.

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Страва у нас стала такою популярною, що вже третій рік організовують чемпіонат для піцемайстрів з усієї України. Цьогоріч їх аж 33. Основні вимоги – бути повнолітнім, громадянином України та вміти готувати піцу. Оцінюють піцу за смаком, також важлива презентація та чистота на робочому місці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як невідомі переслідують адвоката, замовляючи йому піцу.

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