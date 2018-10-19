18-річний американець Далтон Шаффер (Dalton Shaffer) відвіз піцу у сусідній штат на відстань 362 км, щоб виконати бажання хворого на рак клієнта.

Про це повідомляє TJ.

Житель Індіанополіса Річ Морган (Rich Morgan) і його дружина планували з’їздити у Батл Крік (Мічиган), щоб самим відвідати улюблену піцерію. Однак через погіршення самопочуття Моргану довелося лягти у хоспіс і він не зміг поїхати.

Тоді один з родичів Моргана подзвонив у піцерію, щоб розповісти про ситуацію. Він знав, що у закладі немає доставки, тому сподівався отримати від його співробітників хоча б листівку.

Однак Далтон сам приготував піцу, сів у свій автомобіль і відвіз її Моргану. Дорога зайняла у нього 3,5 години.

– Вся родина вийшла і обняла мене. Це було здорово. Вирази їхніх облич і таке інше, – розповів працівник піцерії.

Сім’я також запропонувала Шаффер залишитися переночувати, але він поїхав назад, щоб встигнути на роботу.

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До речі, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон зрізала волосся довжиною близько 20 см і віддала його на перуки для хворих на рак дітей.