10 хвилин, аби вижити: як не панікувати і що робити, коли провалився під кригу

Перша відлига минула, і рятувальники почали активно готуватися до сезону порятунку людей від весняної стихії. Попереду повені, підтоплення і затяті рибалки, які до останнього сидять на кризі. І поки ті отримують задоволення, надзвичайники разом з іншими службами розробляють алгоритм порятунку.

Цього року рятувальники визволили із крижаної купелі вже 3 риболовів. Найпоширеніша помилка, що може стати фатальною – паніка.

Для людини, яка впала у крижану воду, час – на вагу золота. Більше 5-10 хвилин не протриматись. Спробувати вибратись з води можна і самотужки.

– Потрібно підійти до краю льоду і постаратись вилізти спиною. Якщо лід буде ламатися, перевернуться, знайти точку опори, вилізти спиною або передом, – говорять рятувальники.

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Йдучи на риболовлю, брати із собою палицю, міцну мотузку, не виходити на крихкий лід і ніякого алкоголю.

До слова, як вберегтися від буруль, які звисають з дахів.

Опубліковано Лютий, 08 в 11:33



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