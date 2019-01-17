Як заробити на старій техніці – успішний досвід українського стартапу

Ексклюзивні підставки для горнятка з кавою, креативні елементи декору і навіть акваріум. Уся ця дивовижа – з поламаної техніки. Застосувати її так краще, ніж викинути на смітник – переконує Ярослав Ракочий. Задум виник, коли шукав неробочий ноутбук, аби його показово розібрати.

Тоді разом із однодумцями започаткував стартап – КОЛО. Аби вживані системні блоки й ноутбуки не опинялися на звалищі і не забруднювали ґрунт важкими металами – закликає приносити такий непотріб їм.

Техніку ентузіасти розбирають і сортують деталі, витягують мідь та інші метали. Що вже нікуди не годиться, правильно утилізують, як от пластикові елементи: корпуси чи мишки.

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Своєрідні пункти прийому поламаної техніки облаштували у спеціалізованих магазинах і майстернях. Нині таких закладів три.

За п’ять місяців роботи десяток ентузіастів зібрали понад двісті кілограмів електронного мотлоху – його перероблять спеціалізовані фірми, а з частини непотребу виготовляють дизайнерські речі. Як-от нотатники, написи на яких викладають – буквами з клавіатури.

Стартаперам вдалося заробити поки що понад тисячу

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як завдяки сміттю платити менше за комуналку.

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