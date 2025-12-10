Яка ситуація у Покровську та зі шляхами виходу з Мирнограда — оперативні дані ДШВ

Ситуація у Мирнограді та Покровську залишається дуже складною. Зараз логістика у Мирнограді виконується за допомогою великих дронів та наземних роботизованих комплексів.

Про це заявив офіцер відділу комунікацій 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев у коментарі керівниці інформаційної служби Фактів ICTV і ведучій телемарафону Єдині новини Олені Фроляк.

Ситуація у Мирнограді й Покровську 10 грудня

Фактично він підтвердив інформацію про те, що всі дороги, якими українські військові можуть дійти та вийти з Мирнограда, перебувають у так званій сірій зоні.

– Так, дійсно, ситуація в районі Мирнограда залишається дуже складною. Підрозділи 7 корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі, – сказав він.

Крім того що ворог за допомогою дронів контролює логістичні шляхи, також він активно обстрілює Мирноград за допомогою керованих авіаційних бомб. Буквально за тиждень тільки по цьому місту було спрямовано 21 авіабомбу.

За його словами, логістика зараз дуже-дуже ускладнена і здійснюється в основному за допомогою великих квадрокоптерів та гексакоптерів, а також наземних роботизованих комплексів.

Відповідаючи на запитання про те, що Сили оборони здійснили маневр на Покровському напрямку в районі Лисівки та Сухого Яру і перемістились на більш вигідні позиції, щоб не допустити потенційного оточення окупантами та вирівняти фронт, офіцер розповів, що найголовніше – це життя і здоров’я українських воїнів.

– Тому командування й ухвалило таке рішення – вивезти звідти особовий склад, щоб убезпечити його життя та здоров’я від ймовірного оточення, – наголосив він.

У Покровську ситуація залишається складною. Зараз умовна лінія розмежування йде на залізничній колії. Сили оборони України контролюють північну частину Покровська, розповів офіцер.

За його словами, ворог намагається інфільтруватися у цю частину міста. Проте українська аеророзвідка та оператори безпілотних систем вчасно виявляють ворожий особовий склад і знищують.

Водночас Сили оборони України невеликими групами просочуються у південну частину Покровська. Там вже на землі, зазначив Окішев, українські захисники виявляють вогневі точки та спостережні позиції ворога, після чого знищують їх.

