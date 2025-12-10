На Слов’янському напрямку напруженою залишається ситуація в районі Сіверська Донецької області. Проте російські фейки про нібито захоплення міста ворогом не відповідають дійсності.

Про це повідомили Оперативне командування Схід, Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Ситуація у Сіверську на 10 грудня

Ворожі Telegram-канали поширили повідомлення про нібито захоплення Сіверська на Донеччині російськими військовими, заявили у Центрі протидії дезінформації.

Проте там наголошують, що видавати бажане за дійсне – це типовий спосіб російської пропаганди для створення ілюзії успіхів армії РФ та деморалізації Сил оборони України.

– Користуючись погодними умовами, ворог намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах, – повідомили в ОК Схід.

Окупанти намагаються встановити у міській забудові російські прапори для створення пропагандистської картинки, проте для армії РФ це закінчується лише втратами.

За інформацією українських військових, артилерійські підрозділи та ударні БпАК Сил оборони залучені для завдання вогневого ураження ворогу.

Загалом у зоні відповідальності УВ Схід протягом доби Росія продовжує зазнавати найбільших втрат – 372 окупанти за минулу добу. Знищено 827 БпЛА різних типів, 49 одиниць іншого озброєння і техніки.

В Оперативному командуванні Схід пояснили, що Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 31 розрахунок російських БпАК.

Водночас українські підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1 118 вогневих завдань.

Ситуація на Покровському напрямку на 10 грудня

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 48 штурмових дій армії Росії у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія, у бік Новопідгороднього й Новопавлівки, повідомляє Оперативне командування Схід.

За попередньою інформацією, 9 грудня там знешкоджено 122 окупанти, з яких 87 – безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили два автомобілі, шість мотоциклів, два наземних роботизованих комплекси, сім безпілотних літальних апаратів, три одиниці спеціальної техніки, два укриття особового складу та 13 укриттів для особового складу армії РФ.

Як зазначили в ОК Схід, оборона Покровська продовжується, а воїни ЗСУ контролюють на півночі міста майже 13 кв. км. Наразі тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація окупантів у міській забудові.

Водночас у районі Мирнограда ситуація залишається складною, однак українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати рубежі, наголосили в ОК Схід.

За даними українських військових, армія РФ веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів.

Крім цього, триває організація додаткових логістичних шляхів до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.

