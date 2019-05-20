За стандартами НАТО: на військові збори скликано запорізьких резервістів

Понад дві тисячі Запорізьких резервістів батальйонів територіальної оборони скликано на чергові військові збори.

Це перші військово-навчальні заходи після проголошеного торік воєнного стану у країні.

Інструктаж з тактичної підготовки для резервістів проводять фахівці стрілецьких асоціацій та спецпідрозділів. Головне – надати якомога більше інформації у короткий термін. Сьогоднішні заняття – особливості використання стрілецької зброї. Як старого так й новітнього зразків. А також, принципи, як вберегти себе при роботі снайпера.

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Загалом на військові збори у Запорізький області залучено понад дві тисячі резервістів, з яких біля трьохсот офіцери. Бойовий досвід мають близько 10% призваних.

Збори резервістів триватимуть десять днів. За цей час бійці батальйонів територіальної оборони мають покращити свої знання з тактичної та стрілецької підготовки, надання медичної допомоги пораненим та ведення бою в міських умовах. Окремо передбачено навчання по спеціалізаціям: мінометна, стрілецька, та мінно-саперна справа. Тренування відбуваються за сучасними європейськими та стандартами НАТО.

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