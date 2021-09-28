Загрози із Білорусі, Німеччина та перемовини з Путіним: головні теми Свободи слова на ICTV

Головними темами дискусії в ефірі програми Свобода слова на ICTV 27 вересня стали нові загрози, що виникли з боку Білорусі, а також можливість прямих переговорів між президентами України та Росії.

Так, в Офісі президента України поки що не відкидають можливості перемовин між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Про це під час ефіру заявив голова ОПУ Андрій Єрмак.

За його словами, запрошення до розмови є дійсним, проте Кремль його ігнорує, спекулюючи на темі Мінських домовленостей.

– Мені здається, що наші відносини, якщо так можна про них сказати, перебувають на такій стадії, коли просто треба виконувати й поважати норми міжнародного права, визнані кордони, сідати й говорити про це, якщо є бажання та політична воля припинити війну, – зазначив Єрмак.

Водночас, за його словами, значно реальніше найближчим часом поспілкуватися у Нормандському форматі (за участю лідерів України, Франції, Німеччини, Росії).

– Ми сьогодні працюємо над тим, щоб така зустріч лідерів Нормандського формату відбувалася ще до завершення каденції (канцлера Німеччини, – Ред.) пані Меркель, – уточнив Андрій Єрмак.

Як зауважив екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін, щоб ця розмова була ефективною, Нормандський формат потрібно розширювати. На його думку, вплив на Росію зараз матимуть тільки Сполучені Штати Америки.

– Ангела Меркель за певний час піде. Макрон (президент Франції, – Ред.) знаходиться перед дуже складними виборами наступного року… На сьогодні є лише одна людина – Джо Байден, яка може виставляти червоні лінії Путіну, – пояснив Клімкін.

Під час ефіру звучали думки і про те, що Україні зараз потрібно докласти зусиль, щоб зацікавити Німеччину, де триває зміна влади. На посаду канцлера ФРН претендують представники партій СДПН і ХДС/ХСС Олаф Шольц та Армін Лашет.

– І Олаф Шольц, і Армін Лашет обоє не бачать Україну в осяжному майбутньому ні в ЄС, ні в НАТО. І обоє заперечують можливість постачання зброї, – заявив народний депутат від фракції Голос Сергій Рахманін.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що ще на початку року президент Володимир Зеленський зустрівся з лідером ХДС Арміном Лашетом. Сам Кулеба спілкувався із соціал-демократом Олафом Шольцом та й загалом із усіма основними політичними силами Німеччини, намагаючись заручитися підтримкою для України.

– Вчора я отримав смс із Німеччини від однієї дуже обізнаної людини, друга України, яка написала мені, що, слава богу, найгірший сценарій коаліції для України зведений практично до нуля. Коаліція, якщо не станеться якихось форс-мажорів, так чи інакше буде збалансованою і сприятливою для України, – наголосив Кулеба.

Тим часом ситуація біля українських кордонів загострюється, оскільки до майже двох тисяч кілометрів небезпечного кордону з Росією тепер потрібно доплюсувати ще тисячу з Білоруссю. І це стало ще однією темою дискусії в ефірі Свободи слова.

– Ми повинні максимально шукати можливості, як себе захистити, як себе убезпечити від потенційних додаткових загроз. А вони можуть бути, знову ж таки, гібридні, як ми бачили стосовно Литви. Тобто не лише інформаційні та пряме вторгнення, а можуть бути і ось такі міграційні виштовхування примусові, – наголосила народний депутат України, колишня віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції (2016-2019) Іванна Климпуш- Цинцадзе.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні заявив, що з Україною у цієї країни відкривається новий фронт. Лукашенко стверджує, що США нібито стягують у нашу державу війська НАТО, і він консультується із президентом Росії Володимиром Путіним, що з цим робити.

Хоча фактично своїми заявами Лукашенко зіпсував плани Кремля. Як розповів віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, досі Росія звинувачувала Україну в тому, що наша держава не хоче зустрічей у Мінську щодо Донбасу.

Тепер же в РФ погодилися, що потрібно змінювати майданчик для перемовин.

– На останніх перемовинах на просте запитання модератора, чи готові офлайн зустрічатися, росіяни кажуть: так, ми готові, але давайте в якомусь безпечному місці. Тобто слово Мінськ уже не звучить з вуст представників РФ, – заявив Резніков.

Поки ж Україна готує пакет персональних санкцій проти причетних до залучення українців з окупованих територій до виборів у Держдуму Росії.

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