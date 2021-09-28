Президент України Володимир Зеленський провів би розмову віч-на-віч з Володимиром Путіним з наступальних позицій.

На думку очільника Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби, така розмова створила б для президента Російської Федерації ситуацію дискомфорту.

Про це Дмитро Кулеба заявив в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV. За його словами, очільник української держави чітко знає наші червоні лінії, тож розмову з Путіним вів би з наступальних позицій.

– Росія маніпулює та бреше. У неї немає сентиментальних принципів для проведення переговорів. Проте іншої Росії немає. Є війна та російська агресія проти України. Хоч би якою була Росія, з нею потрібно розмовляти, – заявив політик.

На думку міністра закордонних справ, така зустріч буде доцільною, якщо вона сприятиме досягненню миру на території України. Проте водночас вона не скасовує Нормандський формат.

Кулеба запевнив, що президент України готовий до такої розмови, тому що він добре розуміє всі трюки, на які здатна Москва.

Раніше прес-секретар українського президента Сергій Никифоров заявив, що зустріч Зеленського з Путіним не має сенсу без обговорення питання окупованих територій на сході держави, серед яких і Крим.

Сам Володимир Зеленський заявляв, що першочергово його цікавить, чи зможе зустріч з президентом РФ бути предметною, а не декларативною.