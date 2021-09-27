Після перемоги Соціал-демократичної партії (СДПН) на виборах у Німеччині її лідер Олаф Шольц може стати новим канцлером та замінити на посаді Ангелу Меркель.

Що відомо про політика, про його ставлення до Росії та України – читайте у матеріалі.

Олаф Шольц і Соціал-демократична партія

63-річний Олаф Шольц – німецький політик, член Соціал-демократичної партії, а також віце-канцлер та міністр фінансів Німеччини. Родом він із Гамбурга, де й здобув юридичну освіту та працював адвокатом.

Партійна кар’єра Олафа Шольца розпочалася у 1980-х, коли він був заступником глави Jusos – молодіжної організації СДПН. З травня до жовтня 2001 року Шольц був сенатором внутрішніх справ Гамбурга. З жовтня 2002-го до березня 2004 року — генеральним секретарем СДП. А з листопада 2007-го до жовтня 2009 року обіймав посаду федерального міністра праці та соціальних питань Німеччини у першому уряді Ангели Меркель.

14 березня 2018 року Олаф Шольц став віце-канцлером Німеччини і міністром фінансів.

Єдиною великою кар’єрною невдачею став програш Шольца на виборах глави партії у 2019 році на внутрішньопартійному референдумі.

Але він швидко позбувся цієї репутаційної поразки. Вже під час пандемії коронавірусу Олаф Шольц асоціювався у виборця з розподілом багатомільярдної бюджетної допомоги. Він почав рятувати економіку багатомільярдними сумами грошей, взятими державою у борг.

Так, до кінця 2022 року Німеччина запозичить на подолання кризи €400 млрд. Але Шольц заспокоїв німців, що жодного боргового ярма боятися не потрібно, оскільки держава за 10 років усе поверне.

Олаф Шольц – ставлення до Росії

Олаф Шольц неодноразово наголошував, що у питаннях зовнішньої політики продовжуватиме чинний курс Меркель. Тому він розраховує на тісну співпрацю із США та іншими партнерами по НАТО.

І хоча Соціал-демократична партія традиційно виступає за тісніші зв’язки з Росією, більшість міжнародних оглядачів схиляються до думки, що у питаннях санкцій ЄС проти Росії через агресію на Донбасі і анексію Криму Шольц продовжить дотримуватися тієї позиції, яка була у Берліна за часів Меркель.

Крім того, не варто забувати, що, окрім особистої стриманої позиції Шольца щодо Москви, важливим фактором побудови відносин з Росією можуть бути і партнери по коаліції.

Так, експерт Німецького товариства зовнішньої політики Штефан Майстер в одному з інтерв’ю зауважив: якщо до коаліції увійдуть Зелені, що дуже ймовірно, то політика щодо Росії не зміниться. Оскільки серед німецьких партій вони – найжорсткіші критики політики Кремля.

На думку експерта, скасування санкцій проти Росії або визнання Криму чекати не варто. Тим часом сам Шольц в інтерв’ю Deutsche Welle напередодні виборів заявляв про нову східну політику на рівні Євросоюзу та посилення ролі Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Водночас у виборчій програмі СДПН зазначається, що партія робить ставку на діалог з Москвою. Однак все ж закордонні експерти вважають, що політика Олафа Шольца щодо Росії буде поміркованою.

Також німецькі політологи схиляються до думки, що дружби між Шольцем і президентом РФ Володимиром Путіним, яка була свого часу із попереднім канцлером від СДПН Герхардом Шредером, не буде.

Вони аргументують це тим, що Шольц – більш діловий, схожий на Меркель. Крім того, західні оглядачі впевнені, що він не захоче зіпсувати свій імідж та орієнтуватися на Шредера. Адже репутація останнього у Німеччині сильно постраждала після того, як він почав працювати на російські енергетичні компанії.

Ставлення Шольца до України

Болючим питанням у відносинах Німеччини й України є російський газопровід Північний потік-2. Соціал-демократична партія вважає його винятково економічним проектом та не бачить загрози у тому, що Росія може використовувати це як спосіб тиску і шантажу.

Але сам Олаф Шольц демонструє: щодо цього питання він повністю підтримує позицію чинного канцлера Ангели Меркель, яка полягає у тому, щоб після запуску Північного потоку-2 зберегти транзит російського газу через Україну.

Лідер соціал-демократів запевнив, що новий уряд ФРН подбає про те, аби Україна залишалась країною-транзитером газу, а Росія, зі свого боку, дотримувалась зобов’язань, які вона дала під час переговорів щодо добудови газогону.

– Наразі йдеться про те, щоб всі подбали, аби гарантії, пов’язані з цим проектом, були також виконані всіма. До гарантій належить те, щоб Україна залишалась транзитною державою, і щоб ми подбали про те, щоб забезпечення газом деяких країн Східної Європи, наприклад, не було поставлено під загрозу з боку Росії, якщо вона скаже, що не хоче більше обслуговувати цю структуру, – заявив Шольц під час прес-конференції 27 вересня.

Хоча партія Шольца набрала найбільше голосів, не варто забувати, що для обрання нового канцлера у Бундестазі повинна бути сформована коаліція, оскільки жодна з політичних сил не здобула абсолютної більшості.

Якою вона буде, поки незрозуміло. Німецькі ЗМІ зазначають, що процес коаліційних переговорів – найскладніший етап після виборів. Вони тривають доти, доки не вдасться сформувати новий уряд, тому жодних часових обмежень тут немає.

Тим часом Олаф Шольц вже заявив про готовність формувати коаліцію. Він зауважив, що його політсила прагнутиме сформувати альянс за участю двох партій: Зеленої і Вільної демократичної.

Вільні демократи – це євроатлантична партія, яка критикує путінський режим. А зелені є політсилою, яка найбільше симпатизує Україні, виступає за її членство в ЄС та послідовно закликала зупинити будівництво Північного потоку-2.

Скільки часу знадобиться для коаліційних перемовин і якою зрештою буде коаліція, поки незрозуміло. Але Олаф Шольц сподівається офіційно набути канцлерських повноважень уже до Різдва, тобто до 25 грудня цього року.