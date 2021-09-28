Угрозы из Беларуси, Германия и переговоры с Путиным: главные темы Свободы слова на ICTV

Главными темами дискуссии в эфире программы Свобода слова на ICTV 27 сентября стали новые угрозы, возникшие со стороны Беларуси, а также возможность прямых переговоров между президентами Украины и России.

Так, в Офисе президента Украины пока не исключают возможности переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом в эфире заявил глава ОПУ Андрей Ермак.

По его словам, приглашение к разговору является действительным, однако Кремль его игнорирует, спекулируя на теме Минских договоренностей.

– Мне кажется, что наши отношения, если так можно о них сказать, находятся на такой стадии, когда просто надо выполнять и уважать нормы международного права, признанные границы, садиться и говорить об этом, если есть желание и политическая воля прекратить войну, — отметил Ермак.

Однако, по его словам, значительно реальнее в ближайшее время пообщаться в Нормандском формате (с участием лидеров Украины, Франции, Германии, России).

– Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров Нормандского формата происходила еще до завершения каденции (канцлера Германии, — Ред.) госпожи Меркель, — уточнил Андрей Ермак.

Как отметил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, чтобы этот разговор был эффективным, Нормандский формат нужно расширять. По его мнению, влияние на Россию сейчас будут иметь только Соединенные Штаты Америки.

– Ангела Меркель через определенное время уйдет. Макрон (президент Франции — Ред.) находится перед очень сложными выборами в следующем году… На сегодняшний день есть только один человек – Джо Байден, который может выставлять красные линии Путину, — объяснил Климкин.

Во время эфира звучали мнения и о том, что Украине сейчас нужно приложить усилия, чтобы заинтересовать Германию, где происходит смена власти. На должность канцлера ФРГ претендуют представители партий СДПГ и ХДС/ХСС Олаф Шольц и Армин Лашет.

– И Олаф Шольц, и Армин Лашет оба не видят Украину в обозримом будущем ни в ЕС, ни в НАТО. Оба отрицают возможность поставки оружия, — заявил народный депутат от фракции Голос Сергей Рахманин.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что еще в начале года президент Владимир Зеленский встретился с лидером ХДС Армином Лашетом. Сам Кулеба общался с социал-демократом Олафом Шольцем и вообще со всеми основными политическими силами Германии, пытаясь заручиться поддержкой для Украины.

– Вчера я получил смс из Германии от одного очень осведомленного человека, друга Украины, который написал мне, что, слава богу, худший сценарий коалиции для Украины сведен практически к нулю. Коалиция, если не произойдет каких-то форс-мажоров, так или иначе будет сбалансированной и благоприятной для Украины, — подчеркнул Кулеба.

Между тем ситуация у украинских границ обостряется, поскольку к почти двум тысячам километров опасной границы с Россией теперь нужно приплюсовать еще тысячу с Беларусью. И это стало еще одной темой дискуссии в эфире Свободы слова.

– Мы должны максимально искать возможности, как себя защитить, как себя обезопасить от возможных дополнительных угроз. Они могут быть, опять же, гибридными, как мы видели в отношении Литвы. То есть не только информационные и прямое вторжение, а могут быть и вот такие миграционные выталкивания принудительные, — подчеркнула народный депутат Украины, бывшая вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции (2016-2019) Иванна Климпуш- Цинцадзе.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил, что с Украиной у этой страны открывается новый фронт. Лукашенко утверждает, что США якобы стягивают в наше государство войска НАТО, и он консультируется с президентом России Владимиром Путиным, что с этим делать.

Хотя фактически своими заявлениями Лукашенко испортил планы Кремля. Как рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, до сих пор Россия обвиняла Украину в том, что наше государство не хочет встреч в Минске по Донбассу.

Теперь же в РФ согласились, что нужно менять площадку для переговоров.

– На последних переговорах на простой вопрос модератора, готовы ли офлайн встречаться, россияне говорят: да, мы готовы, но давайте в каком-то безопасном месте. То есть слово Минск уже не звучит из уст представителей РФ, — заявил Резников.

Тем временем Украина готовит пакет персональных санкций против причастных к привлечению украинцев с оккупированных территорий к выборам в Госдуму России.

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