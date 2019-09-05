Захоплять людей і зроблять слугами! Чи загрожує світу штучний інтелект

Один з головних винахідників 21 століття Ілон Маск попереджає про головну небезпеку сучасності – штучний інтелект. На його думку, люди можуть стати рабами комп’ютерів.

Ще 22 роки тому комп’ютер ДіпБлю обіграв чемпіона світу Гаррі Каспарова. Тепер люди програють машинам у складну китайську гру Го і навіть у комп’ютерні ігри. Усе тому, що програма вивчила десятки мільйонів партій і в одну секунду перевіряє сотні тисяч варіантів.

Фахівці визнають, що вигадати щось нове – машини поки не можуть. Тож саме про штучний інтелект, який колись захопить світ, говорити зарано.

Машини допомагають правоохоронцям, наприклад, оглядають натовп і шукають у ньому підозрюваних. Водночас робота над створенням справжнього штучного інтелекту, який думатиме як людина, триває.

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Конкуренти з IBM створили супер комп’ютер Ватсон, використали його для встановлення діагнозів, але машина пропускала ознаки серцевого нападу, що легко визначає студент-першокурсник. Також одразу кілька компаній працюють над безпілотними автомобілями, які вже їздять вулицями, хоча й періодично потрапляють в аварії.

І через такі помилки вони поки не йдуть у серійне виробництво. Але це питання часу. Саме тому Ілону Маску суперечить Джек Ма, власник китайської компанії Alibaba.

Та Маску не до веселощів – він вважає, що люди самі стають потроху роботами-кіборгами, адже не випускають з рук смартфони і замість реального життя, пов’язані девайсами з віртуальною реальністю.

До слова, штучного інтелекту не існує: хто така робот Софія та чи замінять роботи людей.

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