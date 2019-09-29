Здати каштани і заробити. Де приймають і скільки просять за кілограм

У Києві вже два тижні як приймають каштани на переробку. Здати їх можна у будь-якому пункті вторинної сировини і не за дарма.

Плоди каштанів для переробки приймають у пунктах прийому вторсировини. Кількість пунктів зменшилася, якщо порівнювати з минулим роком – каштани можна здати у 18 точках. За 1 кг дають 2 гривні.

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Також каштани можна продати через інтернет. На сайті за кіло плодів просять від 2 до 10 грн. Можна продати і удесятеро дорожче, якщо вони сушені, але треба їх багато.

Далі перероблені каштани використовуватимуть для виготовлення медичних препаратів та косметичних засобів. Екстракт каштана часто є компонентом антицелюлітних засобів, оскільки зменшує набряки і тонізує шкіру, вирівнюючи її поверхню.

Після обробки з них виготовляють ліки проти варикозу. Каштан також додають до складу шампунів, бальзамів, масок і сироваток, що стимулюють ріст волосся та перешкоджають утворенню лупи.

Хоча кінський каштан, що росте в столиці, очищає повітря від вихлопних газів і вбирає їх, втім медпрепарати, які виготовляють на його основі, ніякої загрози для здоров’я не несуть, бо усі їхні компоненти підлягають ретельній перевірці.

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