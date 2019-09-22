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Факти / Україна

Центр Києва може стати повністю пішохідним

У Києві можуть перекрити для транспорту центральні вулиці, щоб зменшить кількість шкідливих викидів в атмосферу і посприяти розвитку туристичної привабливості міста.

киев

Заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін розповів, що в Києві не виключають можливість перекриття центральних вулиць.

– Плани щодо перекриття центральних вулиць цілком вірогідні, адже практика більшості європейських столиць показує, що перетворення центру в пішохідний простір покращує трафік, зменшує кількість шкідливих викидів в атмосферу, – сказав він.

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За його словами, перекриття центральних вулиць у Києві створить умови для розвитку туристичної привабливості міста.

До речі, народний депутат від Слуги народу Олександр Ткаченко презентував ідею створення загальноміської платформи для дискусій в українській столиці – Інститут Києва. В ідеї закладені ключові смисли альтернативного закону Про Київ – столицю України.

Джерело: УНН

Фото: Dreamstime

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