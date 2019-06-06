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У РФ люди влаштували бійку за безкоштовний плов і попкорн

У Набережних Челнах (Росія) місцеві жителі влаштували бійку під час безкоштовної роздачі їжі.

У РФ люди влаштували бійку за безкоштовний плов і попкорн

Росіяни побилися за безкоштовну їжу в Набережних Челнах.

На відео видно, як люди в натовпі б’ються, щоб отримати порцію плову і попкорну.

Читайте: У Росії масова бійка бабусь за безкоштовну кашу

Їжу роздавали на честь мусульманського свята Ураза-байраму.

Також для жителів організували концерт і конкурси, але традиційно ажіотаж викликала безкоштовна їжа.

Нагадаємо, нещодавно росіяни біля сміттєвого контейнера билися за прострочені бургери.

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