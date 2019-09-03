У Нешвіллі (штат Тенессі, США) священик заборонив у римо-католицькій школі імені Святого Едварда серію книг про Гаррі Поттера.

Священик парафіяльної школи Ден Ріхіл заборонив книги про Гаррі Поттера. Зі шкільної бібліотеки були вилучені всі екземпляри.

Про своє рішення священик сповістив батьків учнів електронним листом.

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За його словами, спочатку він проконсультувався з американськими і ватиканськими екзорцистами і вони порадили заборонити книги.

– Ці книги показують магію як щось одночасно хороше і погане. Це не правда, а розумний обман. Прокляття і заклинання, описані в книгах – справжні. Існує ризик того, що людина, яка читає текст, викличе злих духів, – написав священик у листі батькам.

Чиновниця, яка курирує школи католицької єпархії Нешвілла Ребекка Хеммел підтвердила, що священик розіслав цей лист.

Вона зазначила, що у церкви немає єдиної позиції з приводу книг про Гаррі Поттера, тому останнє слово залишається за шкільним священиком.

Нагадаємо, Джоан Роулінг випустить чотири нові розповіді по всесвіту Гаррі Поттера.

Джерело: Tennessean