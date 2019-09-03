PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL

У школі США заборонили книги про Гаррі Поттера через “справжні заклинання”

У Нешвіллі (штат Тенессі, США) священик заборонив у римо-католицькій школі імені Святого Едварда серію книг про Гаррі Поттера.

У школі США заборонили книги про Гаррі Поттера через “справжні заклинання”

Священик парафіяльної школи Ден Ріхіл заборонив книги про Гаррі Поттера. Зі шкільної бібліотеки були вилучені всі екземпляри.

Про своє рішення священик сповістив батьків учнів електронним листом.

Читайте: Джоан Роулінг розкрила таємницю Гаррі Поттера

За його словами, спочатку він проконсультувався з американськими і ватиканськими екзорцистами і вони порадили заборонити книги.

– Ці книги показують магію як щось одночасно хороше і погане. Це не правда, а розумний обман. Прокляття і заклинання, описані в книгах – справжні. Існує ризик того, що людина, яка читає текст, викличе злих духів, – написав священик у листі батькам.

Чиновниця, яка курирує школи католицької єпархії Нешвілла Ребекка Хеммел підтвердила, що священик розіслав цей лист.

Вона зазначила, що у церкви немає єдиної позиції з приводу книг про Гаррі Поттера, тому останнє слово залишається за шкільним священиком.

Нагадаємо, Джоан Роулінг випустить чотири нові розповіді по всесвіту Гаррі Поттера.

Джерело: Tennessean

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ураган доріан
Ураган Доріан забрав життя 5 людей, швидкість вітру сягає 300 км/год
Рік Перрі
США готові допомогти Україні технологіями і ресурсами в енергетиці – Перрі
Ураган Доріан: у Південній Кароліні евакуюють понад 800 тис. людей
Ураган Доріан: у Південній Кароліні евакуюють понад 800 тис. людей
Дональд Трамп
Ураган Доріан може стати найпотужнішим в історії – Трамп
Ураган
Ураган Доріан наблизився до Багам і посилився до найвищої категорії
Убивця на поштовій вантажівці: у США застрелили 5 людей, 21 поранено
Убивця на поштовій вантажівці: у США застрелили 5 людей, 21 поранено
Підписання меморандуму
Україна, США і Польща підписали меморандум про енергетичну співпрацю
Мотор Січ на межі зупинки: що пропонує Китай і як вчинить новий уряд
Мотор Січ на межі зупинки: що пропонує Китай і як вчинить новий уряд
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка