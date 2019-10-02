Звільнені з полону моряки отримали квартири в Одесі

Менше місяця тому 24 українські моряки повернулися з російського полону, а вже 2 жовтня вони отримують власне житло. Ініціативу президента України про надання героям квартир підтримав меценат і бізнесмен Віктор Пінчук.

Упродовж кількох місяців представники його фонду обирали найкращий варіант майбутніх осель. Самі ж моряки не очікували, що отримають житло так швидко і приємно цьому здивовані.

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Нові двокімнатні квартири розташовані в одній із новобудов Одеси, їх здадуть в експлуатацію до кінця цього року. Незважаючи на військові звання і термін служби, всі моряки отримають однакове житло.

Вручити ключі приїхали самі благодійники – Віктор та Олена Пінчук.

Квартирне питання серед військовослужбовців завжди стояло гостро, стверджує омбудсмен Людмила Денісова, яка з самого початку російського полону допомагала морякам.

На знак подяки фонду Віктора Пінчука та його дружині Олені Пінчук моряки подарували їм квіти та прапор військово-морських сил України.

Нагадаємо, до Одеси прибули звільнені з російського полону екіпажі українських катерів.

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