Втрата зору та дитячі малюнки: про що розповіли звільнені українські моряки

Звільнені українські полонені викликають великий інтерес у вітчизняної та зарубіжної преси. 12 вересня з журналістами спілкувалися визволені моряки та донька кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Свою промову моряки почали із подяки тим, хто визволив їх із російського полону, і тим, хто довгих десять місяців підтримував їх у в’язниці. Окрім родичів та адвокатів це були і зовсім незнайомі люди з усього світу.

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Командир дивізіону, капітан другого рангу Денис Гриценко показав журналістам дитячі малюнки і паперові кораблики, які підтримували його у в’язниці.

Правдиву інформацію колишні військовополонені отримували лише від своїх адвокатів. А з побратимами бачилася вкрай рідко, переважно в автозаку.

25-річний старший матрос Андрій Артеменко, який під час російської атаки в Керченскій протоці, зазнав поранення руки й очей, зізнається, що на чужині переживав зовсім не за власне здоров’я, а за своїх родичів.

Через переживання, чи правильно він вчинив, що віддав наказ не стріляти, Денис Гриценко у тюрмі втратив 80% зору. Але нині, коли все жахіття вже позаду, ні за що себе не картає. Як і всі інші моряки, готовий повернутися до служби. А поки усім колишнім військовополоненим треба відновити здоров’я і владнати паперові справи.

Нагадаємо, помічник президента Андрій Єрмак повідомив, що команда президента працює над тим, щоб провести ще один обмін полоненими до кінця року.

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