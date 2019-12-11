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Факти / Україна / Суспільство

Звільнені в’язні Кремля поїхали на реабілітацію до Латвії

11 звільнених Росією українських політв’язнів, серед яких Едем Бекіров, Павло Гриб, Олександр Кольченко та Микола Карпюк, відправилися на реабілітацію до Латвії.

Звільнені в’язні Кремля поїхали на реабілітацію до Латвії

11 звільнених українських політв’язнів поїхали на реабілітацію та відпочинок до Латвії.

Перед поїздкою група колишніх бранців, серед яких і звільнені 7 вересня цього року, зустрілися в латвійському посольстві з послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом і міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Оксаною Колядою.

Група колишніх бранців проведе у Латвії 12 днів.

–  Ми дуже добре розуміємо вас та вашу боротьбу, тому ми так охоче підтримуємо вас. У програмі вашого перебування в Латвії не лише реабілітації, а й зустрічі та спілкування із нашими високопосадовцями та школярами.

Я переконаний, що ви зможете розповісти їм про події в Україні, про боротьбу свого народу, – сказав посол Пойканс.

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Звільнені в’язні Кремля поїхали на реабілітацію до Латвії / 7 фотографий

Міністр Коляда заявила, що українська сторона уже внесла зміни до постанови, що дозволяє надавати грошову допомогу на правову підтримку родинам, незаконно позбавлених свободи, щорічно, поки їх близькі перебувають в ув’язнені.

Також підготовлений законопроєкт щодо соціального захисту осіб, позбавлених свободи.

Нагадаємо, звільненим з російського полону морякам купили квартири в одному будинку в Одесі.

Джерело: Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

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