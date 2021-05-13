Финал Лиги чемпионов пройдет в Порту на стадионе Драгау

УЕФА официально перенес финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 в Порту на стадион Драгау. Матч состоится между английскими Манчестер Сити и Челси.

В частности, финал Лиги чемпионов УЕФА пройдет 29 мая 2021 года. Он начнется в 23.00 по киевскому времени.

Накануне финальный матч планировали провести на стадионе Ататюрк в Стамбуле.

Однако правительство Великобритании включил Турцию в красный перечень туристических направлений из-за Covid-ситуации.

Впоследствии УЕФА хотел перенести матча в Англию. И добиться этого также не удалось, поэтому играет пройдет в Порту.

В частности, в команде Манчестер Сити будет играть украинец Александр Зинченко, который недавно получил третье чемпионство и девятый трофей АПЛ.

Между тем две команды на трибунах будут поддерживать по 6 тыс. болельщиков.

Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов

Накануне Манчестер Сити принимал французский ПСЖ в матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча состоялась в Манчестере на стадионе Этихад и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле на стадионе Ататюрк. Для команды из Манчестера это первый финал в этом турнире.

Источник: УЕФА